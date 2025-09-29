Barkovljani postavili 24 tabel z imeni zaselkov

Prebivalci barkovljanske Ulice Vallicula so od včeraj tudi uradno doma na Spolovini. Zaselek Barkovelj je ime dobil po spolovarju, kmetu, ki se je z lastnikom tamkajšnjega zemljišča dogovoril za odkup polovice zemlje, za drugo polovico pa je plačeval najemnino. Slovesno odkritje table na Spolovini in predstavitev ostalih 23 tabel, ki po novem krasijo barkovljanske klance in ku’rte, je v nedeljo popoldne priredilo Slovensko kulturno društvo Barkovlje, dogodek je povezovala predsednica Sandra Poljsak. Z ambicioznim projektom popisa ledinskih imen in izdelave tabel so odborniki začeli že konec leta 2023, vajeti pobude je prevzel Devan Jagodic, odbornik društva in direktor Slovenskega raziskovalnega inštituta Slori.

Projekt so pri društvu naslovili Oživljanje preteklosti za načrtovanje prihodnosti, sofinancirala ga je Dežela Furlanija - Julijska krajina. Kot je na predstavitvi v barkovljanskem društvu povedal Jagodic, so projekt razdelili v več faz. Najprej je bilo na vrsti raziskovalno delo: odborniki so pregledali stare zemljevide, sestali so se z domačini, poznavalci starih ledinskih imen, na kar so izbrali 24 toponimov. Dragoceno znanje in strokovno pomoč je nudila profesorica Marinka Pertot, odlična poznavalka barkovljanske zgodovine. Za ustrezen zapis imen izbranih zaselkov v njihovi narečni različici pa je poskrbela dialektologinja Nina Pahor.

Poseben izziv je predstavljala tudi pridobitev ustreznih dovoljenj za postavitev tabel na Občini Trst, društvu je na pomoč priskočil arhitekt Igor Spetič. Kamnite table je izdelal kamnosek Leon Mahnič iz Vogelj, grafično podlago zanje je prispeval oblikovalec Rado Jagodic. Večino tabel so postavili že 13. septembra, na zid sta jih pritrdila obrtnika Sebastiano Calzi in Daniel Riccobon.