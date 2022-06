Barkovljanska obala dobila novo podobo

Barkovljanska obala se kopalcem predstavlja v novi preobleki. Občina Trst je za ceno 220.000 evrov nadomestila dve dotrajani stopnišči za dostop do morja v borovem gozdičku ter tri železna stopnišča med kontovelskim portičem in križiščem pri Miramaru, Bivju za Tržačane. V kopališču pri Bivju pa so stopničke prenovili in popravili. Zaradi soli in plimovanja je bilo železo močno dotrajano in za kopalce nevarno, zaradi česar je bil ukrep nujen.

Kot so včeraj razložili na tiskovni konferenci v kopališču Topolini, so stopničkam dodali še en segment. Prejšnje stopnice so namreč ob oseki kukale iz vode, ljudje so bili z zadnje stopničke prisiljeni skakati v morje pod seboj, kar je bilo predvsem za starejše kopalce dokaj naporno opravilo. Postavitev treh stopnišč med kontovelskim portičem in Bivjom se je sicer nekoliko zavlekla. Namesto prvega junija so delavci železne stopnice namestili deset dni kasneje, kar je povzročilo nekaj nejevolje med zvestimi obiskovalci tistega dela obale.

V sklopu obnovitvenih del so pri desetem Topolinu uredili novo slačilnico s kabinami za preoblačenje in obešalniki. Pri Topolinih so poskrbeli tudi za prenovo poda in pomolov, ki jih je poškodovalo valovanje, namestili so nove boje pred obalo ter izravnali plažo.