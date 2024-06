BAT v prvem letu delovanja ustvaril 15 milijonov evrov dodane vrednosti

Pred točno letom dni je tobačni velikan BAT (British American Tobacco)na območju logističnega središča FreeESte v Boljuncu odprl inovativni center A Better Tomorrow (Boljši jutri), za izgradnjo katerega so potrebovali le leto dni in devet mesecev. V tovarni so do konca leta 2023 zaposlili 114 ljudi, v prvih mesecih tega leta pa je to število naraslo na 150. V enem samem letu je družba na Tržaškem ustvarila 15 milijonov evrov dodane vrednosti, ki je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti ter uspeha. Kosmati donos iz poslovanja je ob prvi obletnici delovanja izračunala poslovna šola MIB school of management.

Podrobnosti te analize so predstavniki šole in tržaškega obrata BAT predstavili včeraj na sedežu stanovske organizacije Confindustria. Predsednik BAT-a Trst Andrea Di Paolo je uvodoma dejal, da je ponosen, da je lahko del te regije in da lahko prispeva k njeni gospodarski rasti. Spomnil je, da so v tržaški industrijski obrat leta 2022 in 2023 investirali 84 milijonov evrov, skupna vrednost industrijske proizvodnje v 12 mesecih pa znaša 23 milijonov evrov. Od regionalnih dobaviteljev je BAT kupil več kot 10 milijonov blaga oz. storitev. »Investirali smo v Barcolano, Festival sprememb, program prireditev, ki spodbujajo digitalne spretnosti. Lokalnim prireditvam smo namenili 10 milijonov. Vzpostavili smo sodelovanje s poslovno šolo MIB, z organzacijo Confindustria, z Univerzo v Trstu, z zavodom BIC in z Znanstvenim parkom Area. Delamo na tem, da bi vstopili tudi v Urban center,« je dejal predsednik Di Paolo, ki se je zahvalil šoli MIB, da je naredila analizo vrednosti njihove industrijske proizvodnje in prišla do splošne dodane vrednosti. »15-milijonska dodana vrednost, kar pomeni več kot 40 tisoč evrov na dan, je povratna informacija o doseženem rezultatu podjetja, ki za prihodnja leta načrtuje še večjo gospodarsko rast,« je dejal predsednik, ki je v isti sapi doda, da izračunana dodana vrednost ne vključuje gradnje infrastrukture, ampak samo investicijo v proizvodnje linije.

