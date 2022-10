Bazena na vrtu ni smel namestiti, zdaj grozi žičnica

»Zakaj še vztrajajo, ko je jasno, da se žičnice ne sme zgraditi? Nihče je noče in nihče je ne potrebuje!« Svoje mnenje je izrazil Enrico Previsti, prebivalec openske Ulice Campo Romano, nad katero bi po predhodnem načrtu peljala žičniška povezava med Trstom in Krasom. Spomnil se je, kako mu je občina pred leti prepovedala namestitev manjšega bazena na svojem vrtu, »ker je območje zaščiteno, zdaj pa nameravajo v tla vsaditi orjaške nosilne stebre.« Previsti je s svojimi sosedi pričakal tehnike, ki so po naročilu tržaške občine včeraj dopoldne prišli na Opčine, da bi si ogledali posestva, na katera bi vplivala namestitev žičniške povezave. Preverjali so, ali je stanje na zemljiščih tako, kot je zapisano na dokumentih.

TEHNIKI SO OBISKALI LE ŠTIRI OD 14 DRUŽIN

Štirje tehniki, zasebni in občinski, so navsezgodaj stopili najprej v stanovanjske hiše ob transformatorski postaji. Nasproti naj bi namreč nastala openska postaja žičnice. Medtem se je zbirala manjša skupina demonstrantov, ki je s počasno hojo sredi ceste oviralo vožnjo občinskih avtomobilov.

»Pred časom je 14 družin prejelo obvestilo o obisku dvajsetih tehnikov. Samo štirim so nato poslali še potrdilo in uro današnjega obiska,« je v imenu prebivalcev območja povedala Maria Monteleone in pospremila novinarje na ogled točk, kjer bi, v primeru gradnje žičniške povezave, postavili nosilne stebre. Tretji od openske postaje do Ulice Campo Romano bi »zrasel« iz zasebne garaže tik ob vili, drugi pa bi presekal kable električne napeljave. »Nekje v pismu je bila napisana beseda razlastitev, kar je pošteno prestrašilo občane, ki tu živijo,« je zaskrbljeno povedala Monteleone, »in ne le tiste, ki bi jim razlastili zemljo, tudi vse ostale, ki tu živijo v tišini in miru.«