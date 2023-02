Bazovci spet zahtevali večjo varnost

Bazovci se ne vdajo. Nekaj manj kot trideset domačinov je včeraj dopoldne spet zahtevalo večjo varnost za pešce in omejevanje prekomerne hitrosti voznikov na državni cesti št. 14, ki vodi proti Pesku ter na Kosovelovi in Grudnovi ulici. Ob križišče teh dveh ulic in še na nekatere druge točke so se tudi postrojili in mimoidoče opozarjali na težave, s katerimi se vsak dan spopadajo v Bazovici. Opazil jih je marsikdo, saj so se številni tam mimo peljali na slovesnost na bazovskem šohtu. Protest se je začel le pol ure pred slovesnostjo in sklenil, ko se je ta začel.

Kaj zahtevajo? Kot namiguje samo ime odbora vaščanov , se pravi Ne tir!, hočejo ukinitev prehoda tovornjakov po Bazovici. Ob tem si prizadevajo za ureditev pločnikov, prehodov in otokov za pešce, ki jih trenutno ni ter namestitev merilnikov hitrosti. Doseči hočejo skratka vse tiste ukrepe, s katerimi bi se izognili ali vsaj čim bolj omejili možnosti prometnih nesreč.

Včerajšnji shod lahko pojmujemo tudi kot izpolnjevanje dane obljube, da bodo vsak mesec prirejali protestno akcijo, dokler jih ne bosta Občina Trst in družba Anas uslišali. Glasnik odbora vaščanov Carlo Mezgec računa, da če bodo vztrajali, jih bodo prej ali slej le upoštevali. Kdor se bo vozil ali mudil tod mimo pa se bo na njihovo bitko spomnil tudi s plakati, ki so jih protestniki pustili ob cesti za Pesek.