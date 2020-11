Bazovica pod udarom koronavirusa

Tretja faza ali preprosto čas sobivanja s koronavirusom, ko ta vedno bolj vdira v naš vsakdan in v tistega naših najdražjih, prijateljev, znancev in vseh ostalih. Vesti o okužbah curljajo na različnih koncih Krasa, v ospredju pozornosti pa je zlasti Bazovica, kjer naj bi se okužilo približno trideset vaščanov, kar pomeni približno pet odstotkov vseh prebivalcev. Velika večina teh je sicer asimptomatskih oziroma ima le lažje simptome in je trenutno v samoizolaciji doma.

Vzhodnokraška vas je živahno središče z različnimi trgovinami in gostinskimi lokali, kamor radi zahajajo številni Tržačani, pa tudi vaščani bližnjih vasi in do nedavnega zaprtja meje sosedje iz bližnje Slovenije. Marsikdo je prejšnje dni obstal pred zaprtimi vrati bara oziroma pekarne, lastniki in zaposleni morajo namreč prestajati obvezno karanteno. Bris so odvzeli tudi nekaterim malčkom v vrtcu Ubalda Vrabca ter učencem osnovne šole Primoža Trubarja - Karla Destovnika Kajuha. Koliko je točno okuženih ni znano, nekateri vaščani pravijo, da jih je celo več kot trideset. Drugi pa menijo, da jih je verjetno nekaj manj od tega.