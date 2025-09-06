Bazoviški junaki zgled upora proti nepriznavanju človekovih pravic

Ferdo Bidovec, Zvonimir Miloš, Franjo Marušič in Alojz Valenčič so zgled nepokornosti in upora proti nepriznavanju osnovnih človekovih pravic. Za primorsko javnost so to vse od leta 1930. Tako je Dunja Nanut, predsednica organizacije ANED, včeraj dejala na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so se v sklopu bogatega niza dogodkov Bazovica 2025 spomnili štirih bazoviških junakov. Predsednik odbora za proslavo bazoviških junakov Milan Pahor je spomnil, da od leta 2012 stoji plošča na Kongresnem trgu, a da so se že med prvo in drugo svetovno vojno tu ljudje zbirali, da bi protestirali.

V Kranju dva župana

V popoldanskih urah so se junakov spomnili še v Kranju, kjer so jim primorski emigranti postavili prvi spomenik. Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je dejal, da nas danes, »ko se svet sooča z vojnami, nasiljem, krivicami in naraščajočimi skrajnimi ideologijami, spomin na bazoviške junake uči, da je mir treba varovati vsak dan.

Župan Občine Dolina Aleksander Coretti je med drugim italijansko državo pozval, da rehabilitira bazoviške junake ... in požel aplavz številnega občinstva, ki je njegov govor prekinilo tudi takrat, ko je izrazil pohvalo predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki je obsodila genocid v Gazi.