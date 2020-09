BDP na ravni iz leta 1993, toda ni kriv le koronavirus

Italijanski bruto državni proizvod (BDP) bo letos dosegel raven, ki jo je imel pred skoraj tridesetimi leti oz. leta 1993. Za tako drastičen padec pa ni kriva samo pandemija novega koronavirusa, ampak tudi dejstvo, da je bila gospodarska rast Italije že od devetdesetih let prejšnjega stoletja zelo počasna. Prav zaradi zaostajanja v gospodarstvu je Italija postala še bolj ranljiva za učinke pandemije.

To je na včerajšnjem popoldanskem predavanju na znanstveni prireditvi Esof2020 prek videokonference navedel guverner Banke Italije Ignazio Visco. Ob tem je še dodal, da je Italija v drugem trimesečju tega leta v primerjavi s prejšnjim zabeležila 13-odstotni padec BDP, kar je sicer primerljivo z drugimi državami, a zaradi boljše in konstantne gospodarske rasti nobena država ni stagnirala v tolikšni meri kot Italija. »Dobra gospodarska rast v preteklosti je prispevala k temu, da je BDP Nemčije zaradi pandemije padel na raven iz leta 2010, tisti od Francije in Španije na raven iz leta 2002, ameriški BDP pa je padel na raven iz leta 2014,« je na Esofu dejal guverner, s katerim se je pogovarjala ekonomistka Fiorella Kostoris.