Befana bo spet jezdila metlo v Briškovski jami

Italijanska dobra čarovnica Befana bo v ponedeljek, 6. januarja, ob 15. uri, s svojo zvesto metlo spet prijezdila do Briškovske jame in se spustila v njeno globino. Praznik, ki predstavlja že pravo tradicijo, prirejata tržaško alpinistično društvo Società Alpina delle Giulie (APS) in njegova jamarska sekcija Eugenio Boegan

Spust čarovnice, ki obdaruje otroke, bodo spremljali godba Le solite legere ter jamarja in glasbenika Annamaria »Flauta« della Valle in Paolo Corsini. Befana pa niti tokrat ne bo sama. Z njo bodo občinstvo zabavali Sveti Trije Kralji, božiček, Zvezda repatica in bajeslovni prebivalci jame Muccocervi. Otrokom bodo med drugim delili sladice in bonbone.

Na prizorišče lahko vstopi največ 900 obiskovalcev. Vstop je mogoč s spletnimi vstopnicami, ki so na voljo na spletni strani grottagigante.it. Na spletu je treba zanje odšteti 15 evrov, na blagajni ob vhodu v jamo (če bodo še na razpolago) pa 18. Vstop je za otroke do dvanajstega leta brezplačen.