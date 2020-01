Begunsko taborišče na Padričah: sodišče dalo prav Občini Trst

»Sem naveličan, izročil bom ključe in šel domov.« Tako je Karlo Grgič, predsednik Koordinacijskega združenja kraških vasi, odgovoril na vprašanje, ali se bo po sodni poti še boril proti raznim krajevnim upravam v zvezi z lastništvom oz. plačevanjem davkov za določena zemljišča. Združenje je namreč decembra lani doživelo epilog dveh sodnih sporov: iz enega, kjer je bila nasprotnica država, ki je zahtevala najemnino za območje bivšega begunskega taborišča na Padričah, je izšlo kot zmagovalec, iz drugega pa, kjer je bila nasprotnica Občina Trst in je bila v sporu z združenjem zaradi lastništva istega območja, kot poraženec. V slednjem primeru pa lahko pride do posledic za več organizacij, saj gre za območje bivšega begunskega taborišča na Padričah, kjer poleg Koordinacijskega združenja kraških vasi in Agrarne skupnosti ima svoj sedež več slovenskih organizacij.

Občina je pravzaprav podedovala spor, ki ga je proti KZKV začela bivša Pokrajina Trst, ki je Grgičevemu združenju očitala, da nezakonito zaseda del območja. Stališče združenja je bilo povsem nasprotno: Pokrajino so svojčas zaprosili, naj posreduje osnutek pogodbe in pojasni, kako želi preurediti območje. Tej prošnji je z druge strani sledil molk, Karlo Grgič pa je že večkrat opozoril, da je leta 1990 podpisani sporazum o protivrednostih za razlastitve za gradnjo sinhrotrona pri Bazovici določil, da bodo območje begunskega taborišča, ki je bilo nekoč razlaščeno, vrnili domačinom. Civilno sodišče pa je decembra lani dalo prav tržaški občinski upravi. Zdaj, pravi Karlo Grgič, potekajo pogovori z Občino Trst, kako peljati stvar naprej, ali bodo vse omenjene organizacije ostale ali pa se bodo morale izseliti. Sam je po lastnih besedah naveličan in ne namerava nadaljevati boja s krajevnimi upravami na sodiščih , tudi zato, ker – tako pravi – v narodni skupnosti oz. njeni organiziranosti nima podpore.

»Na Padričah ne bomo izgnali nikogar. Sedimo za mizo in se pogovorimo, jaz podpiram mirno rešitev.« Tako odgovarja tržaški župan Roberto Dipiazza na vprašanje, kaj se obeta na območju nekdanjega begunskega taborišča ter društvom, ki imajo tam svoj sedež.