Bela odeja prekrila Tržaško

Danes zjutraj je vreme na Tržaškem poskrbelo za kar poseben in za oktober nenavaden prizor. Na marsikaterem koncu je bilo opaziti belo odejo. Ni šlo pa za sneg ali predčasno zimsko presenečenje, temveč za ostanke toče, ki se je stalila in postala bolj kompaktna. Pobelila je precejšen del tukajšnjega območja. Najbolj slikovito pa je bilo na Krasu in na obrobju Trsta.

V noči na petek je namreč te kraje dosegla silovita hladna fronta. Nad severnim Jadranom je nastal prizemni ciklon. Pojavljale so se močne do obilne padavine in nevihte s krajevnimi nalivi. Ponekod se je dež, ko je začel vdirati hladnejši zrak, spremenile v točo.