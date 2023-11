Belgijski ovčar Conan izvohal hašiš

Sodelovanje med tržaško lokalno policijo in lokalno policijo vzhodnega Veneta se nadaljuje. V teh dneh je spet bil v Trstu Conan, belgijski ovčar Malinois, izurjen za vohanje mamil.

Poleti je Conan, ki dela po navadi za že omenjeno lokalno policijo vzhodnega Veneta, s tržaškimi lokalnimi policisti iskal drogo v Naselju Sv. Sergija, pri Sv. Ani ter Sv. Soboti in v Barkovljah. V preteklih dneh ga je tržaška enota lokalne policije za izredno posredovanje pospremila po drugih krajih, kjer se dogajajo bolj ali manj hudi prekrški, torej v okolico trgov Goldoni, Vittorio Veneto, Libertà, Stare mitnice in Drevoreda 20. septembra. Posebno pozornost so namenili tudi dvema parkoma, Ljudskemu vrtu in Parku Basevi.

V sklopu pregledov so legitimirali več deset oseb, Conan pa je v grmičevju na Drevoredu 20. septembra izvohal 30 gramov hašiša, na Trgu Vittorio Veneto pa posameznika s skromno količino hašiša na sebi.