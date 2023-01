Beograjski župan ni prijavil svoje tržaške vile

V gozdu ob Novi cesti za Opčine – pod Ferlugi, točno nasproti Ulice Baiardi – je skupina večjih in manjših vil. S ceste vodi do njih skupen vhod, onstran katerega je orientacija enostavna: obiskovalca usmerjajo leseni kažipoti s priimki stanovalcev. Pred veliko vilo s sivo streho in obsežno garažo stojita tabli z dvema priimkoma; eden od teh je Šapić. Gre za 44-letnega Aleksandarja Šapića, nekdanjega srbskega šampiona v vaterpolu, ki je že več let v politiki in je od lanskega junija župan Beograda.

Dejstvo, da si je beograjski župan v Trstu kupil luksuzno hišo s teraso in pogledom na zaliv, ne bi bilo posebno pomembno, če mu ne bi v domovini očitali, da te nepremičnine, za katero je leta 2018 odštel 820.000 evrov, ni prijavil agenciji za preprečevanje korupcije, kar predstavlja kršitev zakona.

Ko smo na območju, ki je bilo nekoč v lasti Ferlugovcev, pritisnili na Šapićev zvonec, se ni odzval nihče. V garaži je bil sicer parkiran avtomobil z italijansko registrsko tablico. Sosedov ni bilo opaziti, območje je bilo tiho in mirno.

Primer sta v daljših člankih, objavljenih v četrtek, obdelala srbski tednik Vreme in portal nevladne organizacije BIRN (angleška kratica za Balkansko mrežo preiskovalnega poročanja), ki se ukvarja z raziskovanjem primerov korupcije ter kriminala in s promocijo svobode govora. Avtorji so podrobno opisali kupoprodajno pogodbo ter domnevne Šapićeve kršitve zakona. Novico povzemajo vsi najpomembnejši srbski mediji.

Šapić je po izjemno uspešni športni karieri zapustil bazen in se lotil politike. V nekaj letih je prestopil v različne stranke, eno je ustanovil, nazadnje je pristal v Srbski napredni stranki predsednika Aleksandarja Vućiča, junija lani pa je postal župan Beograda. Mediji mu poleg tega, da nakupa luksuzne vile ni prijavil, očitajo, da je ob kupoprodaji kot prebivališče navedel Drevored Gessi v Trstu, čeprav je takrat živel v Srbiji in bil na čelu občine Novi Beograd. S tem naj bi v Italiji izkoristil davčno olajšavo ob nakupu nepremičnine.