Bil je kvestor, vrača se kot prefekt

Giuseppe Petronzi se vrača v Trst, kjer bo nastopil službo prefekta in vladnega komisarja za Furlanijo - Julijsko krajino. Tako je na svoji seji danes, 14. julija, na predlog notranjega ministra Mattea Piantedosija sklenila italijanska vlada. Nasledil bo Pietra Signoriella, ki je medtem prevzel prefekturo v Catanii.

Petronzi, ki je bil doslej vladni komisar v Trentu, se torej kot prefekt vrača v mesto, kjer je med letoma 2018 in 2020 načeloval kvesturi v verjetno enem od najtežjih obdobij: bil je namreč prav on kvestor, ko sta 4. oktobra 2019 v prostorih kvesture policista Pierluigi Rotta in Matteo Demenego padla pod streli dominikanskega državljana Alejandra Augusta Stephana Merana. Dogodek je v Trstu močno odjeknil in pustil globoko bolečino, Petronzi pa je naslednje leto zapustil Trst in odšel za kvestorja v Milan. Maja lani je postal prefekt oz. vladni komisar v Trentu, po dobrem letu dni pa ga vlada spet pošilja v Trst.

Novoimenovanemu prefektu je dobrodošlico v tiskovnem sporočilu izrekla poslanka Demokratske stranke iz FJK Debora Serracchiani, ki je poudarila Petronzijevo profesionalnost in človečnost v težkih in bolečih trenutkih. Serracchiani vošči novemu prefektu še boljše delo v FJK, potem ko si je nabral dodatne izkušnje z delom na območju s posebnim statutom, kot je avtonomna pokrajina Trento.