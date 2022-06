»Bil je svetilnik v zalivu«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v torek zvečer v polni konferenčni dvorani Narodnega doma poslovil od Borisa Pahorja, pisatelja, ki se je zaradi svojih značajskih in vrednostnih kreposti znašel v slovenski kolektivni zavesti kot njeno moralno sidrišče, kot je dejal v svojem nagovoru. Žalne seje se je udeležilo veliko ljudi, med drugimi tudi tržaški prefekt in župan.

Govornice in govorniki so poudarili veličino Pahorjevega literarnega opusa, a tudi njegovo neomajno bitko za dostojanstvo vseh narodov. V množici pretežno starejših obiskovalcev so izstopali tudi obrazi mlajših generacij, ki jih je imel Pahor tako zelo rad in katerim je v zadnjih desetletjih ob vsaki priložnosti poskušal posredovati svojo uporniško ljubezen do svobode. »Znal je stopiti v stik z nami, z njim smo se srečevali in ga poslušali,« nam je zaupala mlada obiskovalka. »Večkrat nas je izrecno nagovoril in nas pozival, naj bomo Slovenci in Evropejci in naj znamo ljubiti,« je še dodala.

Kot je ob robu srečanja povedal slovenski predsednik republike, bo Boris Pahor za marsikoga »še naprej moralna avtoriteta, po kateri naj se navdihujejo zlasti mladi.«