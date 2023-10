Bitka s časom za domačijo Škerk v Trnovci

Počasi, a vendarle se premika. Pred koncem leta bo morda znana usoda domačije, ki sta jo odvetnik Jože Škerk in žena Zora Koren s časom spremenila v pravi umetniško-kulturni hram. Velika hiša v Trnovci počasi propada in je torej nujno potrebna korenite obnove. To zahteva izdatna finančna sredstva in hkrati razvojni načrt.

Domačija je last deželne uprave in Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), ki si delita polovico nepremičnine, dvorišča ter obsežnih zemljišč ob hiši. Škerk, ki je umrl konec maja leta 2015, je domačijo namenil deželni upravi z obvezo, da tam ustanovi center za študijo, raziskovanje in razvoj Krasa. Advokat je bil lastnik polovice imetja, preostala polovica je pripadala njegovi soprogi Zori Koren, sicer priznani slikarki. Gospa Zora (umrla je leto dni po možu), ki je zadnja leta svojega življenja preživela v Domu za starejše občane v Križu, je svoj delež zapustila SAZU.