Bivši partnerki resno grozil s smrtjo

Policisti so v četrtek, 15. februarja, posredovali pri Sv. Andreju, od koder jih je na pomoč poklicala ženska, ki ji je nekdanji partner pod vplivom alkohola grozil s smrtjo in jo žalil ter žalil njenega zdajšnjega partnerja. Moški, 32-letni državljan Dominikanske republike, je odšel pred prihodom policistov, žrtev groženj pa ga je na kvesturi že isti večer ovadila. Policistom je med drugim povedala, da ni sprejel konca njune zveze in da jo je zalezoval ter se do nje nasilno obnašal, kar jo je privedlo v stanje nelagodja in tesnobe.

Policistom je izročila tudi dokaze, med drugim telefonska sporočila, zajeme zaslonov in zvočne posnetke, z grožnjami in žalitvami, ki jih je moški pošiljal. Med temi je bilo tudi sporočilo, v katerem je izjavil, da razume vse storilce femicidov. Policisti so nemudoma začeli s preiskavo in iskanjem dodatnih dokazov, pri čemer so prisluhnili tudi priči, moškemu, ki je izrazil zaskrbljenost nad razvojem dogodkov. Dobili so še druge zvočne posnetke bivšega partnerja z zaskrbljujočimi konkretnimi namigi o nadaljnjih nasilnih in grozilnih dejanjih na račun žrtve. V enem je ponovno izrazil misel, da nima kaj izgubiti in da mora rešiti ugled, pri čemer bi kompromitiral tudi svoje življenje, da bi le videl bivšo partnerko mrtvo. Policisti so po vseh zbranih dokazih soglasno s sodno oblastjo na podlagi novega zakona o najnujnejših ukrepih proti femicidom pod t.i. “rdečo kodo” moškega začeli nemudoma iskati. Prestregli so ga dan kasneje, 16. februarja, in ga aretirali. Prepeljali so ga v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.