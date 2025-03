»Blamaža za slovensko narodno skupnost v Italiji«

Zavrnitev prošnje za gradbeno dovoljenje nove športne dvorane na območju Stadiona 1. maja pri Svetem Ivanu je v javnosti naletela na različna tolmačenja. Na družbenih medijih prednjačijo teorije zarote, drugi se sprašujejo, kaj je narobe z načrtom, ki nikakor ne najde poti do uresničitve in stopica na mestu.

Predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc in tržaški občinski svetnik Stefano Ukmar so ocenili nastalo situacijo in ponudili svojo oceno. Generalni konzul je potrdil pripravljenost k sodelovanju za iskanje rešitve, Peterlin je govoril o blamaži za slovensko narodno skupnost, saj je minilo osem let in se še nič ni premaknilo, kritičen je bil tudi do samega vodenja projekta. Ukmar pa opozarja, da problem ni političen, temveč tehnične narave, češ da pri ŠZ Bor, ki je nosilec projekta, niso znali pravilno tolmačiti pravilnika splošnega prostorskega načrta.