Bliža se tradicionalno proseško martinovanje

Trgatev je mimo, ravno tako se na Krasu in v Bregu zaključuje obiranje oljk, čas je za tradicionalno praznovanje ob novem pridelku. Martinovanje bo tako tudi letos poživilo proseško vas, kjer prireja rajonski svet za zahodni Kras v sodelovanju s tržaško občino in številnimi društvi od petka do torka, 11. novembra, bogat niz dogodkov. Na proseški Mandriji je že zaživel lunapark, program letošnjega Praznika sv. Martina pa so včeraj v Mestni hiši v Trstu razkrili tržaška podžupanja Serena Tonel, predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni, tajnik Kmečke zveze Erik Masten, predsednik društva Prosekar Andrej Bole in naravoslovka iz Miramarskega morskega rezervata Giovanna Caputo.

»Gre za tradicionalen, zelo pričakovan dogodek, med katerim je kraško območje s svojim pridelkom v središču pozornosti,« je dejala podžupanja Tonel. Poudarila je pomen kmetijskega sejma na Proseku, ki bo zaživel na praznik vaškega zavetnika sv. Martina in je prava izložba krajevnih dobrot. Vidoni je izpostavil povezovanje z Miramarskim morskim rezervatom, ki kot del Unescovega biosfernega rezervata Mab sodeluje pri oblikovanju programa ob martinovanju.

Vse se bo torej začelo v petek z odprtjem slikarske razstave na sedežu rajonskega sveta ob 17. uri, ob 18. uri bo sledila zdravica s prosekarjem v Domu prosekarja, ob 20. uri pa bo v Kulturnem domu na sporedu predstava Naslov je na plakatu, ki jo prireja SKD Tabor. Naslednji dan bo ponudil sprehod po rezervatu Mab (med 10. in 12. uro, obvezna je prijava na info@ampmiramare.it). V Domu prosekarja bo ob 14. uri dobrodelni turnir v briškoli, zvečer, ob 21. uri, bodo v Kulturnem domu postregli z glasbo v živo.

V nedeljo bo na vrsti tradicionalna Martinova furenga (ob 14.30). Mlado vino bodo krstili na trgu pred cerkvijo, v primeru slabega vremena pa v Kulturnem domu ob 15.30.