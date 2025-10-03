Blokirali so oba vhoda v pristanišče

Potem ko se je shod sindikata CGIL, ki se ga je udeležila večtisočglava množica, okrog poldne zaključil na Trgu Oberdan, so se nekateri protestniki preselili pred 4. vhod tržaškega pristanišča. Tu vse od jutranjih ur poteka drugi shod, ki sta ga priredila sindikat USB in tržaško gibanje za pravice Palestincev.

Po 13.30 se je okrog 200 tukajšnjih protestnikov začel premikati po Drevoredu Campo Marzio proti vhodu št. 1 (ob kopališču Ausonia), nekateri pa so ostali pred četrtim vhodom. Glasna a mirna skupina protestnikov se je sprehodila do prvega vhoda v pristanišče in tudi slednjega blokirala. Pred vhod v luko so se postrojili policisti in karabinjerji, protestniki jih niso izzivali in so se le mirno usedli na tla. Pred obema vhodoma v luko nastajajo kolone tovornih vozil, ki jim je onemogočen dostop do pristanišča.