VREME
DANES
Petek, 03 oktober 2025
Iskanje
Protesti

Blokirali so oba vhoda v pristanišče

Del udeležencev shoda USB se je premaknil pred vhod št. 1, luka je ohromljena

Spletno uredništvo |
Trst |
3. okt. 2025 | 15:40
    Blokirali so oba vhoda v pristanišče
    Protestniki pred prvim vhodom v tržaško pristanišče v bližini kopališča Ausonia (FOTODAMJ@N)
    Blokirali so oba vhoda v pristanišče
    Protestniki pred četrtim vhodom v tržaško pristanišče (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Potem ko se je shod sindikata CGIL, ki se ga je udeležila večtisočglava množica, okrog poldne zaključil na Trgu Oberdan, so se nekateri protestniki preselili pred 4. vhod tržaškega pristanišča. Tu vse od jutranjih ur poteka drugi shod, ki sta ga priredila sindikat USB in tržaško gibanje za pravice Palestincev.

Po 13.30 se je okrog 200 tukajšnjih protestnikov začel premikati po Drevoredu Campo Marzio proti vhodu št. 1 (ob kopališču Ausonia), nekateri pa so ostali pred četrtim vhodom. Glasna a mirna skupina protestnikov se je sprehodila do prvega vhoda v pristanišče in tudi slednjega blokirala. Pred vhod v luko so se postrojili policisti in karabinjerji, protestniki jih niso izzivali in so se le mirno usedli na tla. Pred obema vhodoma v luko nastajajo kolone tovornih vozil, ki jim je onemogočen dostop do pristanišča.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: