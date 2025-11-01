»Bodimo zvesti in hvaležni svojim padlim, ker so postavili temelj naše prihodnosti«

»Tukaj smo, kjer počivajo trije, v spomin vseh tistih, ki so se žrtvovali za skupnost. Njihovi posmrtni ostanki so postali del naše zemlje. Bodimo zvesti svoji zemlji, kajti brez zemlje, nimaš svojega prostora. Bodimo zvesti in hvaležni svojim padlim, ker so postavili temelj naše bodočnosti.« Tako se je na openskem pokopališču, pred obeležjem padlim Opencem za svobodo, izrazila mlada skavtinja Ksenija Štekar. Besede hvaležnosti za tiste, ki so se žrtvovali za slovenstvo in svobodo, pa so včeraj, na dan spomina na mrtve, odmevale po vsem Krasu in tudi v mestu.

Na Opčinah je SKD Tabor v sodelovanju z opensko sekcijo VZPI-ANPI in delegacijo Stranke komunistične prenove priredilo daljšo proslavo za počastitev padlih. Pohod skozi vas je krenil iz prostorov društva Tabor, številni udeleženci so najprej položili vence in cvetje k spomeniku padlim v NOB na Dunajski cesti, kjer je spregovorila mlada tabornica Nina Kovačič, nato, kot že omenjeno, k spomeniku na openskem pokopališču. Govornici sta pozvali navzoče k zavzemanju za svobodo, resnico, mir in demokracijo tudi v današnjem svetu, »pa čeprav se danes spopadamo z drugačnimi problematikami, drugačnimi bitkami«. Njune besede so spremljale glasbene točke Moške vokalne skupine Stane Milič pod vodstvom Mojce Milič. Skupni grob, kjer počivajo openski borci, je blagoslovil župnik Franc Šenk.

V Križu se je sekcija VZPI-ANPI Evald Antončič-Stojan ob dnevu mrtvih spomnila 80-letnice postavitve prvega kriškega obeležja v spomin na padle partizane. Sandor Tence je na kratko orisal zgodovino plošče pred pokopališčem, kjer je na novo pobarval imena padlih odbornik sekcije VZPI – ANPI Paulo Košuta. Zapel je moški pevski zbor Vesna pod vodstvom Rada Miliča. Pred ostalimi spomeniki v vasi je priložnostne besede izrekel predsednik sekcije VZPI – ANPI Ljubo Košuta.

Polaganja vencev so na svojih spomenikih - v sodelovanju z drugimi vaškimi sredinami - priredile tudi vaške sekcije VZPI-ANPI iz Padrič-Gropade, Doline, Mačkolj, Domja in Ricmanj-Loga. Tu so v sodelovanju s SKD Slavec položili venec k spomeniku padlim v NOB na pokopališču v Ricmanjih. Zapel je Ženski pevski zbor Ivan Grbec iz Škednja. Cvetje so polagali tudi v Borštu, Bazovici in Trebčah, Občina Repentabor je v sodelovanju z ostalimi vaškimi organizacijami polagala vence pred spomeniki v Repnu na Colu in na Tabru. V minulih dneh pa so borce in druge žrtve počastili tudi predstavniki vseh okoliških občin.