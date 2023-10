Bogat multimedijski poklon Igu Grudnu

»Ljubiti, ne ubijati«. To je sporočilo poezije Iga Grudna, ki je v obdobju vojn in kriz po svetu zmeraj aktualno. Ob njegovi 130-letnici rojstva in 75-letnici smrti so mu v nedeljo v Kulturnem domu v Nabrežini poklonili bogat multimedijski večer z naslovom Človek, človek je povsod.

Igo Gruden je bil slovenski pesnik in pravnik. Šolal se je v Trstu in Gorici, nato je študiral v Avstriji, doktoriral pa v Pragi. Zaradi svojih kulturnih in umetniških zaslug je leta 1947, leto pred smrtjo, prejel Prešernovo nagrado. Zelo je bil navezan na svojo rojstno vas Nabrežino, ki jo je v svojih pesmih večkrat opeval.

Senatorka Tatjana Rojc, častna gostja večera, je dejala, da je Grudnova usoda obenem usoda vseh primorskih Slovencev, ki so bili izgnani od doma. Pesnikove besede so zanje predstavljale vez z domovino. Senatorka je obenem poudarila, da je Igo Gruden v matični državi premalo poznan, včasih celo pozabljen: »To dejstvo je po mojem mnenju krivica, saj je pesnik veliko žrtvoval za svojo domovino«.

Večer se je začel z nastopom učencev Osnovne šole Virgil Šček in dijakov prvostopenjske srednje šole Iga Grudna. V dvorani so zadonele besede o jadru in Jadranskem morju, o Krasu, o pustu, čričkih in še marsičem. Pesnik je rad pisal pesmi za otroke, saj je tudi sam svoje prve verze sestavil že v obdobju osnovne šole.

Igo Gruden je s preprostimi, a jasnimi besedami širil vrednote bratstva in solidarnosti med ljudmi. V svoji poeziji je bogato opisal otroške navade in njihovo življenje na vasi. Tudi sam je bil oče, ena izmed njegovih najslavnejših pesmi nosi ravno naslov - Sinku.

Po krajšem glasbenem intermezzu fantovske Vokalne skupine Vihar in ob klavirski spremljavi Julije Cante je sledila projekcija Grudnu posvečenega videoposnetka. Jasna Simoneta, predsednica Slovenskega kulturnega društva Igo Gruden, in Vera Tuta, profesorica slovenščine in članica društva, sta na čezmejnem območju intervjuvali mimoidoče. Spraševali sta jih, ali poznajo nabrežinskega pesnika Iga Grudna. Nekateri so izjavili, da so v šoli prebirali njegove pesmi, drugi pa o pesniku niso nič slišali.