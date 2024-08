»Bolna platana je bila pod nadzorom«

Nad mestnimi zelenimi površinami Občine Trst in zlasti njenimi skoraj 45.000 drevesi bdi občinska služba, ki jo vodi Francesco Panepinto.

Ste si ustvarili mnenje, zakaj je platana včeraj zgrmela na Drevored 20. septembra?

Seveda. Zaradi parazita, ki razjeda marsikatero mestno drevo. V urbanem okolju imamo pod nadzorom okrog 6000 dreves, ki zahtevajo redne kontrole. Lani je to platano pregledal specialist, aprila letos prav tako in potrdil, da je ni treba požagati. Iz izkušnje pa vemo, da lahko marsikaj vpliva na stanje drevesa, na primer dež ali veter, in ga poslabša. Drevo je očitno popustilo.

Deblo se je zlomilo pri tleh, v notranjosti ni strohnelo, ob dotiku je skoraj spužvasto. Zakaj?

Ta lesna gliva razje celice, ki držijo skupaj les. V mestu je precej razširjena. Urbano okolje drevesom ni naklonjeno, drevesa so tu pod stalnim stresom - zaradi prometa, gradbenih del. Ta gliva se razširi v razpokah, ranah, ki se pojavijo na deblu. Na primer zato, ker vozila med parkiranjem zadenejo ob drevo. Drevo pa začne razjedati ravno pri tleh. Zdravila ni, na voljo so samo preventiva in kontrole.

Kaj sodi v preventivo?

Dreves se ne bi smeli dotikati, v primeru Drevoreda 20. septembra bi bilo treba okoli njih odstraniti čim več asfalta.