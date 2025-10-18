Bombo bodo razstrelili na odprtem morju

Vojaki 3. brigade iz Vidma so z žerjavom dezaktivirano 230-kilogramsko bombo naložili na vojaško vozilo in jo nato prepeljali do pomola nekaj sto metrov stran. Operacije nadzoruje kapetan luške kapitanije Luciano Del Prete. Z vlačilcem, ki bo plul izjemno počasi, jo bodo prepeljali na odprto morje približno štiri milje stran od obale. Tam jo bodo pripadniki vojne mornarice predvidoma po 12. uri razstrelili. Eksplozija naj bi bila vidna z barkovljanske obale.

Medtem bodo v morju sprožili rahle eksplozije, zato da ribe zapustijo območje.