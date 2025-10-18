VREME
DANES
Sobota, 18 oktober 2025
Iskanje
Kronika

Bombo bodo razstrelili na odprtem morju

Eksplozija bo vidna z barkovljanske obale

Sanela Čoralič |
Trst |
18. okt. 2025 | 10:09
    Bombo bodo razstrelili na odprtem morju
    230-kilogramsko bombo bodo predvidoma po 12. uri razstrelili na odprtem morju (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Vojaki 3. brigade iz Vidma so z žerjavom dezaktivirano 230-kilogramsko bombo naložili na vojaško vozilo in jo nato prepeljali do pomola nekaj sto metrov stran. Operacije nadzoruje kapetan luške kapitanije Luciano Del Prete. Z vlačilcem, ki bo plul izjemno počasi, jo bodo prepeljali na odprto morje približno štiri milje stran od obale. Tam jo bodo pripadniki vojne mornarice predvidoma po 12. uri razstrelili. Eksplozija naj bi bila vidna z barkovljanske obale.

Medtem bodo v morju sprožili rahle eksplozije, zato da ribe zapustijo območje.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: