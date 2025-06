Priletel bo deseti festival burje

Burja v Trstu ni le veter, temveč pravi simbol povezanosti z ozemljem, uporniškega duha, ki se vije med palačami in ljudmi. Noremu vetru, ki ustvarja nered, je posvečen že deseti festival Boramata, ki ga organizira agencija Prandicom v sodelovanju s tržaško in trbiško občino.

Festival, znan po pisanih vetrnicah, ki krasijo Veliki trg, bo od jutri do nedelje ponudil zanimive trenutke, povezane z vetrom. V vročem junijskem koncu tedna bodo na prizorišče postavili BoraBox, senzorični prostor za igranje z burjo in fotografiranje. Dopoldne in pozno popoldne bo na trgu nastopila evropska podprvakinja v akrobatskem spuščanju zmajev Sara Rizzetto, v paviljonu pa bodo snemali podkast nadaljevanko La Bora si Sente: jutri ob 11.30 bo Giovanni Marzini pripovedoval o turizmu in burji, pod večer bo Stefania Boccabianca klepetala s tržaškimi podjetnicami, v soboto ob 19. uri pa bo Rino Lombardi predaval o burji v družbi nekaterih znanih tržaških kulturnikov. Festival bodo sicer uvedli otroci iz tržaškega vrtca Blažene Marije, ki bodo jutri ob 10. uri okrasili vetrnice.

Lombardi, ustvarjalna duša festivala, je povabil k ogledu Muzeja burje, ki domuje v Ulici Belpoggio 9, in napovedal, da bosta na Opčinah (v stavbi, ki jo prenavlja Društvena prodajalna) kmalu nared Borarium in Univerza vetra, kjer bodo burjo obravnavali z znanstvenim in literarnim pristopom.