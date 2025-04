»Borci proti nacifašizmu na pravi strani«

Po kontestiranem tržaškem županu Dipiazzi je množico v Rižarni nagovorila zgoniška županja Monica Hrovatin. Njen dvojezični nagovor so večkrat prekinili aplavzi. Njene besede so bile zelo jasne: 25. april bi moral biti praznik za vse državljane Italije, ki se je rodila iz odporništva. Mlade je pozvala k aktivni participaciji, k bitki za pravičnost in okolje ter jih pozvala, naj ne pozabijo na zgodovinsko dejstvo: kdor se je boril proti nacifašizmu, je bil na pravi strani zgodovine.

Hrovatin je spomnila tudi na spravni stisk roke predsednikov Mattarelle in Pahorja ter na skupni veličastni projekt EPK Nove Gorice in Gorice, ki nam kaže pot v prihodnost.