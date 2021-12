Boris Pahor najstarejši moški v Severni Italiji

Boris Pahor je najstarejši moški v Severni Italiji. Slovenski tržaški pisatelj si je naslov staroste dežel Furlanije - Julijske krajine, Veneta, Tridentinskega, Južne Tirolske, Lombardije, Piemonta, Doline Aosta, Ligurije in Emilije Romagne pridobil konec novembra, po odhodu dotlej najstarejšega Giuseppeja Venturija iz kraja Marzabotto v pokrajini Bologna, ki je preminil v častitljivi starosti 109 let in 227 dni. Tako izhaja iz spletne strani supercentenariditalia.it, ki že vrsto let vodi statistiko o najstarejših italijanskih državljanih, to je tistih, starejših od 107 let. Tržaški pisatelj je bil vključen vanjo 26. avgusta lani, ko je proslavil 107. rojstni dan. Takrat je na lestvici italijanskih »superstarostnikov« zasedal 220. mesto.

