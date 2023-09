Boris Pahor se je vrnil v Narodni dom

Boris Pahor se simbolno, vsaj za nekaj časa vrača domov, v tržaški Narodni dom. Sinoči so v pisarniških prostorih na levi strani poslopja namreč odprli razstavo Boris Pahor 1913-2022. Ta je podobna tisti, ki so jo ob 110-letnici pisateljevega rojstva in prvi obletnici njegove smrti na pobudo evropskega poslanca Matjaža Nemca (SD) prikazali v evropskem parlamentu v Bruslju in slovenskem državnem zboru v Ljubljani. Za tržaško različico sta poskrbeli Zadruga Kulturni dom Prosek - Kontovel (Knjižnica Borisa Pahorja) in Zveza slovenskih kulturnih društev v okviru festivala Slofest.

Ksenija Majovski iz Zadruge Kulturni dom Prosek - Kontovel je na sinočnjem odprtju razstave, ki ga je obogatilo petje terceta Glasbene matice, izpostavila, da si je ob vrnitvi Narodnega doma Slovencem v Italiji Pahor zaželel, da bi njegova knjižnica našla prostor v njem. Obenem je izrazila upanje, da bi se njegova dela zasidrala tudi v zavest italijanskih someščanov.

Postavitev razstave v Bruslju in Ljubljani sta podprli krovni organizaciji SKGZ in SSO, nastala pa je ob pomoči Primorskega dnevnika v partnerstvu s Primorskimi novicami in v sodelovanju s pisateljevo družino.

Rad je nagovarjal mlade

V imenu prvega pobudnika razstave Nemca, ki je bil zadržan v Strasbourgu, je spregovorila strankarska kolegica in podpredsednica slovenskega državnega zbora Meira Hot, ki je izpostavila, da je Boris Pahor postal zaveden Slovenec skozi lokalno zavest in je eden najpomembnejših kovačev slovenskega jezika. Izpostavila je, da je v mladih videl možnost za spreminjanje sveta, zato jih je rad nagovarjal. »Kot narod mu dolgujemo nepovračljiv dolg, najmanj, kar lahko storimo in moramo storiti je to, da se učimo od njegovih misli in živimo njegove vrednote,« je še dodala.

Med Slofestom si bo razstavo mogoče ogledati od 10. do 18. ure, naslednja dva tedna pa od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure. Za ogled v tem terminu se bodo obiskovalci morali najaviti v multimedijskem središču Stik, ki bo odprt ob istem času.