Boris Pangerc in Peter Radovič v eliti oljkarjev

V zgodovinskem in turističnem mestu Tivoli v bližini Rima so danes predstavili vodnik ekstra deviških oljčnih olj Slow Food 2023. Bogata manifestacija s strokovnim posvetom in podelitvijo priznanj zaslužnim oljkarjem je potekala v svetišču Ercole Vincitore.

V letošnjem vodniku Slow Food je zastopanih 766 oljkarskih podjetij in 1227 oljčnih olj najvišje kakovosti. V elito proizvajalcev vrhunskih ekstra deviških oljčnih olj v Italiji sta se letos prebila Boris Pangerc iz Doline in Peter Radovič iz Nabrežine.

Boris Pangerc je prejel priznanje »Grande Olio« (vrhunsko olje), Peter Radovič pa je bil deležen enega izmed petih posebnih priznanj (Grande Menzione), ki jih Slow Food podeljuje na vsedržavni ravni za posebne zasluge, njegovo olje pa je bilo deležno naziva »Grande Olio Slow Food« ( vrhunsko olje Slow Food).

V vodnik »Guida agli extra vergini Slow Food 2023« je bilo uvrščenih sedem olj iz dežele Furlanije Julijske krajine, poleg Borisa Pangerca in Petra Radoviča so od naših oljkarjev zastopani še Rado Kocjančič, Bruno Lenardon in Alessio Komjac ter dve podjetji z videmskega področja.