Borut Pahor zaupa novim generacijam

Stisk roke s Sergiom Mattarello v Bazovici, vojni na vzhodu in strahovi na Balkanu, stanje duha v slovenski politiki, predvsem pa zaupanje v mlade, ki bodo kos izzivom. To so bile nekatere teme dobro uro trajajočega pogovora z nekdanjim predsednikom Slovenije Borutom Pahorjem, edinim politikom, ki je v samostojni Sloveniji zasedal vse tri najpomembnejše funkcije v državi, zdaj pa »novincem med slovenskimi avtorji,« kot ga je v ponedeljek zvečer v Tržaškem knjižnem središču predstavila novinarka Beti Tomsič, ki se je z njim pogovarjala.

Pahor je na povabilo Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) prišel predstavit svoj knjižni prvenec Zmaga je začetek: priročnik za politične & druge začetnike, ki je izšel pri Beletrini. Nekdanji predsednik je raje kot avtobiografijo iz svojih političnih izkušenj potegnil nekaj nasvetov za mlade, katerim je knjiga prvenstveno namenjena. »Nikoli pa nisem hotel biti pokroviteljski,« je pojasnil. Na srečanju pa je izrazil prepričanje, da bo mlada generacija vsekakor »znala najti poti za probleme, ki jih danes še ni«.

Politična osebnost je po Pahorjevih besedah kompleksna in zahteva od človeka maksimalno disciplino, kar občuti tudi družina. Spoštovati je treba mnenja vseh, obenem pa mora biti politik odločen in vztrajen. Pa tudi ponižen: premnogi politiki te lastnosti ne premorejo, zato je volilna zmaga zanje pravzaprav poraz, saj po njej izgubijo stik z realnostjo. Zmaga je namreč le začetek ...