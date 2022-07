Sinoči je pred razprodanim dvoriščem Gradu sv. Justa nastopil Goran Bregović s svojim Orkestrom za poroke in pogrebe. Poleg številnih uspešnic je postregel tudi z novim materialom in svežimi predelavami starih uspešnic. V repertoar je vključil tudi pesmi iz albuma Tri pisma iz Sarajeva, v katerem glasbeno združuje (konfliktni) svet muslimanov, kristjanov in Židov. Občinstvo, na dvorišču je bilo približno 1500 obiskovalcev, predvsem srednja generacija, med katero je bilo kar veliko slovensko in hrvaško govorečih ljudi, si je na koncertu seveda najbolj želelo tako rekoč zimzelenih uspešnic, kot so Mesečina, Ederlezi in Kalašnikov, in Brega ni razočaral, ampak postregel prav z vsemi. A navdušil je tudi z nastopom.

Kot se za Bregovićeve koncerte spodobi, se je sinočnji začel brez njega. Njegov orkester za poroke in pogrebe je za uvod igral kar med publiko. Nato so se prižgali reflektorji na odru in koncert se je začel. Na levi strani, kot je običajno na Bregovih koncertih, sta bili folklorni pevki, na desni trobentači, v sredini pa moški v belem – Goran Bregović. Roker, ki ima že 70 pomladi, je publiko nagovoril v brezhibni italijanščini, obljubil je stare in nove pesmi, komade, ki jih je naredil za filme.