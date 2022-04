Brez italijanske himne v Miljah ne bo niti slovenske pesmi

Ob spomeniku v Miljah, ki od leta 1965 v italijanščini in slovenščini spominja na padle v antifašističnem boju in osvobodilni vojni, naj doni le italijanska himna? Miljski desnosredinski župan Paolo Polidori, ki je vodenje obalnega mesta po treh mandatih leve sredine prevzel oktobra lani, bi jo rad slišal na občinski slovesnosti ob 25. aprilu, italijanskem dnevu osvoboditve izpod nacifašizma. Ko so pri zboru Jadran, ki deluje pod okriljem Društva Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga in običajno skrbi za glasbeni program svečanosti, dejali, da bi ob njej morali potemtakem zazveneti še slovenska in hrvaška himna, je »izginilo« tudi vabilo. Polidori jim je pisno odgovoril, da torej letos na slovesnosti ne bo nobene pesmi.

Občina Milje je vsaj od 90. let prejšnjega stoletja zboru Jadran poverila, naj ob 25. aprilu poskrbi za primerni glasbeni poklon padlim, je razložila predsednica društva Fiorella Benčič. V več kot tridesetih letih nastopanja za 25. april niso nikoli zapeli nobene himne, je razložila predsednica, ki je to 2. aprila v uradnem pismu pojasnila tudi samemu županu. Predlog je poleg tega zanje neizvedljiv iz različnih razlogov: »Gre za poklon padlim v boju za svobodo, ki so bili različne narodnosti, ne samo Italijani, ampak tudi Slovenci in Hrvati. Umestno bi zato bilo, da se jim poklonimo s trojno himno, kar zbor absolutno ne zmore, ker slednje ne spadajo v njegov repertoar. Ni materialnega časa, da v tako kratkem času pripravi program, ki bi se razlikoval od tistega iz prejšnjih let.« Protikoronski ukrepi so okrnili delovanje zbora in udeležbo pevcev na vajah, je pristavila.

Miljski župan je na različni valovni dolžini. 25. april si razlaga kot državni praznik, na katerem mora kot takem odmevati italijanska himna,je povedal za Primorski dnevnik. Izhodišče slovenskega društva, ki himne oziroma izbor pesmi povezuje z narodnostjo padlih, je zanj zgrešeno:»Ne drži torej, da nočem slišati drugih državnih pesmi, do katerih ohranjam najvišje spoštovanje. Smo pa v Italiji in je torej njena tudi himna, ki spada na slovesnost. Ob 25. aprilu jo lahko slišimo v vseh ostalih občinah, povsod je to ustaljena praksa.«