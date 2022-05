Ustanoviteljica in direktorica mednarodne modne platforme International Talent Support (ITS) Barbara Franchin je naredila pionirsko delo, ko je leta 2002 na noge postavila projekt, v uspeh katerega je verjel malokdo. S svojo trmo in vztrajnostjo je dosegla, da se je Trst najprej uvrstil, po 20 letih pa tudi utrdil na svetovnem modnem zemljevidu. V vseh teh letih so v Trstu podelili za več kot milijon evrov nagrad, nekateri nekdanji zmagovalci modnega natečaja ITS pa danes vodijo slovite modne hiše. Letošnje leto bo za Barbaro Franchin še posebej slovesno. Po dveh letih nagrajevanja na daljavo se modni dogodek konec poletja spet vrača v Trst, v bodočem muzeju ITS Arcademy, ki bo zaživel v četrtem nadstropju Fundacije CRTrieste, bodo septembra odprli retrospektivno razstavo La prima mostra, ki jo bo pripravil sloviti francoski modni zgodovinar Olivier Saillard, včeraj pa je podjetnica prevzela tudi prestižno nagrado, zlatega sv. Justa.

Najprej vam želimo čestitati za nagrado tržaških kronistov deželnega novinarskega sindikata Assostampa. Kaj vam ta pomeni?

Sem počaščena, da so moje ime postavili ob bok imenom, kot so Susanna Tamaro, Ariella Reggio, Mauro Giacca, Zeno D’Agostino. Vsaka nagrada je priznanje za neko delo in zato sem izredno srečna. Pot do te nagrade je bila dolga in naporna.

Na svečani podelitvi nagrade smo slišali lepe besede na račun vašega poguma in vztrajnosti. Kako pomembni sta ti dve vrlini za dosego življenjskih ciljev?

Brez poguma, vztrajnosti in strasti ni mogoče doseči ničesar. Sledijo pa še trdo in kontinuirano delo, fokus, ideje in neprestano izboljševanje, ki vodi v odličnost.

Vsako leto julija ste v Trst privabili velika imena svetovne mode, o dogodku in mladih modnih talentih pa so pisali različni svetovni mediji. Kljub temu Tržačani nikoli niso bili dovolj seznanjeni z vsebino modne platforme ITS in z njeno dediščino. Zdaj bo končno zaživel muzej ITS Arcademy.

Tako je. Septembra bomo odprli razstavo, muzej pa bomo za širšo javnost odprli prihodnje leto.