Brez prehodov za pešce in omejitev hitrosti

Če je bila Cesta za Glinščico še pred nedavnim le povezovalna prometnica med mestom in industrijsko cono oz. vasmi v Bregu, se je v zadnjih letih povsem spremenila. Nekoč izključno logistični prehod je danes zaživel – na cesti je danes izjemno dobro obiskana kavarna in pekarna, so trgovina Obi in supermarket, center za duševno zdravljenje, sedež sindikatov in še marsikaj bi se našlo. Vse več ljubiteljev narave in hoje pa tod odpravlja v Dolino Glinščice. A kaj, ko »življenjskemu« razvoju niso sledile strukturne spremembe oz. prilagajanja. Na pozabljivost in zapostavljanje območja ob robu občinskih meja, so včeraj dopoldne opozorili člani sedmega krožka Demokratske stranke, ki so novinarjem in mimoidočim pokazali, kako je cesta nevarna za vse uporabnike.

V bližini kavarne in pekarne Il Pane quotidiano se lahko vsak prepriča o težavah, s katerimi se soočajo uporabniki ceste. Nobenega prehoda za pešce ni, na primer – eden je le pri krožišču v višini trgovine Obi, drugi pa skorajda na ovinku za Domjo – tako da so slednji primorani čez cesto bežati pred švigajočimi vozili. Vozniki so spet drug problem, saj je njihova hitrost največkrat neprilagojena, nikjer pa ni kakega ustreznega znaka, ki bi jih povabil naj vožnjo upočasnijo. Potem je še parkiranje, ki je danes divje – vsak pločnik in vsaka avtobusna postaja prav prideta za postanek, zlasti okrog omenjene kavarne.

»Pešcem ni zagotovljena varnost, zato se bomo lotili zbiranja podpisov, ki jih bomo nato ponudili tržaškemu županu Robertu Dipiazzi, naj ukrepa,« je dejal podtajnik sedmega krožka DS Jacopo Lillini.