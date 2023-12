S slovesnim sprevodom triintridesetih rektoric in rektorjev italijanskih univerz so danes uradno odprli stoto akademsko leto Univerze v Trstu. Dogajanje v veliki dvorani sedeža na Trgu Evrope je nato uvedla nova himna akademskega leta Sorprendi la sorte, ki sta jo prvič izvedla zbor in orkester tržaške univerze na besedilo Marcele Serli in glasbo dirigenta Riccarda Cossa.

Obračun s preteklostjo

»Tržaška univerza stopa v svoje stoto akademsko leto. Za sabo imamo težko stoletje, « je v pozdravnem nagovoru dejal rektor Roberto Di Lenarda. »Svoje temelje ima v času, ko je tržaško pristanišče raslo in zahtevalo nova znanja, a njena uradna ustanovitev sega v dvajseta leta preteklega stoletja. Leta 1938, ko so na Velikem trgu razglasili rasne zakone, je bil postavljen prvi kamen poslopja, v katerem se danes sestajamo,« je poudaril. Stoletnica je za Di Lenardo dobra priložnost za obračunavanje s preteklostjo v duhu sprave. Zato bodo v prihajajočem letu podelili častni diplomi za zasluge italijanskemu predsedniku republike Sergiu Mattarelli in nekdanjemu predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju.

Slovesnost je obiskala tudi predsednica konference rektorjev italijanskih univerz Giovanna Iannantuoni, rektorica milanske univerze Bicocca. »Univerza je edina institucija, ki lahko Italijo privede na raven drugih močnejših držav, saj nastopi v življenju človeka od rojstva do smrti. Z raziskovanjem, promocijo, študijem in dejavnostmi si izbori prostor v življenju vsakega izmed nas. A do razvoja ne bo prišlo, dokler ne bosta diplomirancem in raziskovalcem priznani primerna plača in vloga v družbi. To se v tujini dogaja, zato odidejo,« je dejala, »brez raziskovanja ni prihodnosti«. Slavnostno predavanje je imel Riccardo Illy, predsednik skupine Polo del Gusto, na temo Trst in njegove univerze »v obdobju ustvarjalnega razdejanja«.