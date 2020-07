Brezdomci s tržaške železniške postaje

Tržaška železniška postaja je za nekaj več kot širi leta pomenila pomembno varno zatočišče za najšibkejše v družbi. Med januarjem 2018 in 17. majem letos je tu konzorcij Interland v sodelovanju s socialnima zadrugama La Quercia in Duemilauno pod okriljem Občine Trst pomagal 4479 brezdomcem, beguncem ter drugim posameznikom, ki jim je življenje pokazalo najhujši obraz. Tu je namreč od aprila 2016 do 17. maja letos domoval tako imenovani help center, kjer so posameznikom v stiski priskrbeli prenočišče oziroma jih postavili v stik s pristojnimi ustanovami.

Konvencija za upravljanje središča je zapadla novembra lani, potem pa jo je tržaška občinska uprava začasno obnovila najprej zaradi pomoči v najhladnejših mesecih in nato zaradi izrednih ukrepov proti širjenju koronavirusa. Iste odločitve ni sprejela maja, tako da je središče – ki je bilo celo leto brez prekinitve odprto od 18. do 20. ure – utihnilo. Posledice dvomesečnega zaprtja so upravitelji Help centra zaupali brošuri La strada e la stazione (Cesta in železniška postaja), v kateri so zabeležili izsledke zahtevnega dela in zlasti pričevanja uporabnikov. »Soočali smo se z zgodbami, težkimi situacijami in revščino, vendar tudi z izrednimi življenji ljudi, ki so bili prisiljeni se boriti z neštetimi težavami.