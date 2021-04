Brezplačen prevoz na cepljenje

Tudi na repentabrskem koncu starejši ljudje med množično cepilno kampanjo niso prepuščeni samim sebi. Občina Repentabor in skupina prostovoljcev Volop z Opčin (Volontariato Opicina) je poskrbela za brezplačen prevoz občanov in občank na cepljenje. Dovolj je poklicati na telefonsko številko 335 5471795 (po 19. uri) ali pisati na naslova elektronske pošte volop@volop.it in info@volop.it, na katerih se lahko zaprosi tudi za vse morebitne dodatne informacije. Da bi se lahko čim bolje organizirali pa posameznike prosijo, naj pokličejo vsaj teden dni pred terminom, ko se morajo cepiti. Prevoz je zagotovljen tako za že delujoči cepilni center v Starem pristanišču kot za občinsko telovadnico v Nabrežini, ki naj bi jo v kratkem usposobili v ta namen in za ostale cepilne centre, ki naj bi ravno tako kmalu začeli delovati.

Kakor smo že poročali, velja podobno tudi za starejše prebivalce zgoniške občine, ki imajo ravno tako na voljo brezplačni prevoz na cepljenje, za katerega skrbi Skupina prostovoljcev Devin-Nabrežina-Križ ODV. Pri tem nudijo prostovoljcitudi pomoč pri izpolnjevanju obrazcev zdravstvenega podjetja Asugi. Za rezervacijo prevoza je mogoče poklicati na telefonski številki 040 299616 ali 347 0314467.