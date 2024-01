Brigadi Sassari podelili častno meščanstvo Trsta

Zgodovinske in zgodovinarske polemike niso zalegle in včeraj dopoldne je Brigada Sassari italijanske vojske prejela častno meščanstvo Trsta. Pečat in pergament je župan Roberto Dipiazza med slavnostnim zasedanjem občinskega sveta predal poveljniku brigade, generalu Stefanu Messini. Klopi desnosredinske večine so bile dodobra zapolnjene, opozicijske so bile bolj skromno zasedene, a je bila seja kljub temu sklepčna.

Slovesnost je imela izrazit, glede na zgodovino Trsta in posebnosti Sardinije morda pretiran, domoljuben priokus. Župan Dipiazza in poveljnik Messina sta poudarila, da je Brigada Sassari nastala kot velika mobilizacijska enota v prvi svetovni vojni. Za razliko od drugih mobilizacijskih enot prve svetovne vojne pa je niso razpustili. Med spopadi so pripadniki brigade med avstro-ogrskimi četami zasloveli kot Rote Teufeln, hudiči. Vzdevek so si prisvojili, od takrat so pripadniki brigade znani kot dimonios.

