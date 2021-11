Brisi po novem tudi na Božjem polju

V lekarni Ai daini na Božjem polju bodo od ponedeljka, 22. novembra, ponujali novo storitev, in sicer hitre antigenske brise. »Prav gotovo se bodo tega najbolj veselili naši občani, ki jim ne bo treba vsakič opraviti več kilometrov za bris – vse bo blizu doma,« je včeraj sporočila zgoniška županja Monica Hrovatin.

Lekarno, naj spomnimo bralce, so pred kratkim popolnoma obnovili in razširili, tako da razpolaga danes z večjim prostorom za bogato ponudbo na lekarniških policah in za obiskovalce seveda. Županja je pohvalila lastnika lekarne, zdravnika Alessandra Patuno (slednji ima lekarno tudi pri Sv. Jakobu), ki je lekarno prevzel od zdravnice Scolaris leta 2019.

Brise bodo opravljali vsak dan, od ponedeljka do petka med 8.30 in 10.30 v zunanjih prostorih ob lekarni. Naročanje je samo spletno – na spletni strani www.farmaciapatuna.it si vsak lahko že takoj rezervira ustrezen termin za bris. Za dodatne informacije je na voljo telefonska številka 040 225596. V lekarni opozarjajo seveda, da lahko bris opravijo le zdrave osebe, se pravi, kdor nima značilnih znakov okužbe.