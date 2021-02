Brutalen napad na trgu v Repnu

Na trgu v Repnu je včeraj prišlo do brutalnega napada. Žrtve so bili predsednik združenja Jotassassina in vidni predstavnik skupnosti LGBT iz FJK Antonio Parisi ter dva njegova prijatelja. Vest je pretresen obelodanil na družbenih omrežjih Antonio Parisi, ki je priložil tudi fotografije vidno poškodovanega obraza in sledov krvi na oblekah. Enega od treh moških so reševalci prepeljali v bolnišnico.

Četverica neznanih moških pod vplivom alkohola je brutalno napadla in pretepla Parisija ter ostala dva moška, ki sta bila z njim. Na kraj so prišli reševalci in karabinjerji, ki preiskujejo dogodek.