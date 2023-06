Burja ponagajala zmajem in pisanim vetrnicam

Pravo ime so izbrali za prireditev Boramata, ki v teh dneh že osmič poteka na Velikem trgu. Burja se je včeraj dopoldne dobesedno norčevala iz organizatorjev, ki so na tla postavili pisane vetrnice in povabili goste k dvigovanju zmajev.

Vetrnice naj bi postavili že v zgodnjih jutranjih urah, a tržaški veter je premočno zavijal po trgu. Ko so končno sredi dopoldneva lončki z vetrnicami le stali na trgu, so jim nepričakovani sunki ponovno prekrižali račune in vetrnice so ena za drugo padale na tla. Za otroke, ki so s starši navdušeno spremljali dogajanje, je bilo pobiranje vetrnic še v dodatno zabavo. Družine turistov in domačinov so zagrabile priložnost in trenutek ovekovečile s fotografijo, sede na leseni umetniški klopci sredi trga. Postavljena je v spomin na Itala Sveva ob 100-letnici izdaje Zenove zavesti. Na njej je zapisan stavek iz slavnega romana.

Zmaji vseh velikosti

Tudi letos je Veliki trg postal letalna proga številnih zmajev. Največje sta spuščala stara prijatelja Boramate Sara Rizzetto in Edo Borghetti »Edofly« s svojimi pomočniki. Tako kot iz vetrnic, se je burja norčevala tudi iz krmarjev orjaških letečih podob, ki so za izkoriščanje pravega sunka, ne premočnega in ne prešibkega, morali pošteno garati. Na svetila so najprej privezali zobčasta zmaja, nato pa se je nad trg dvignila prava pošast, zmaj podoben hobotnici, ki je čez glave radovednih opazovalcev priletel naravnost nad železni žleb ob vhodu restavracije Harry’s grill pri hotelu Duchi d’Aosta in se vanj zapletel.