Posebno močno je včeraj pihalo v Bregu, v Boljuncu so namerili sunek 112,7 kilometra na uro, domačini pa tako vztrajnega vetra ne pomnijo. Burja je odlomila več vej in manjša drevesa (eno tudi pri vaškem spomeniku), ponekod so bila poškodovana cestna ogledala in vrtna vrata.

V Trstu so medtem iz varnostnih zaprli športno igrišče na Kolonji, potem ko je burja tam poškodovala streho tribune.

Tržaški gasilci pa so včeraj poročali o več kot 40 posegih zaradi padlega vejevja.