Burja s sunki preko 100 km/h v Tržaškem zalivu (foto)

V Tržaškem zalivu se je v zgodnjih jutranjih urah burja spet okrepila in piha s sunki, ki presegajo 100 km/h. Deželna meteorološka opazovalnica je na pomolu bratov Bandiera ob 10. uri namerila najmočnejši sunek 106 km/h, zelo visoka pa je tudi njena povprečna hitrost, ki presega hitrost 70 km/h.

Temperature so v primerjavi z donedavnim dogajanjem nizke, v Trstu se je ponoči živo srebro spustilo do 4 stopinj Celzija, na Kraški planoti pa do okrog ničle. Ravno močna burja povečuje občutek mraza. Ponekod na Kraški planoti je ponoči prehodno tudi naletaval sneg. Šlo je za obrobno vremensko motnjo, povezano s ciklonskim območjem, ki se poglablja nad Sredozemljem. Prav velika razlika v zračnem tlaku med anticiklonskim območjem, ki se zadržuje nad evropskim severom in ciklonom, ki se poglablja nad Sredozemljem, preusmerja k nam močne severovzhodne vetrove - burjo.

Danes bo prevladovalo precej jasno vreme, več oblačnosti bo jutri. Ni izključeno, da bodo ponekod občasne rahle padavine, na Kraški planoti bo v pritrdilnem primeru lahko spet rahlo naletaval sneg. Pihala bo močna burja, ki se bo nocoj in ponoči še nekoliko okrepila.

V petek bo še prevladovalo oblačno vreme z manjšo možnostjo občasnih rahlih padavin. Burja bo slabela. V soboto bo spremenljivo.

Gasilci so zaradi polomljenih vej, padajočega ometa, poškodovanih strešnih kritin, nezavarovanih oken in polken od zgodnjih jutranjih ur do 10. ure posredovali približno petnajstkrat. Za zdaj ne poročajo o resnejših težavah.