Burja se je zjutraj na Tržaškem še okrepila

Burja v Tržaškem zalivu se je zjutraj še okrepila. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je ob 9. uri namerila njen najmočnejši sunek 93 kilometrov na uro, ob 10. uri pa 91 kilometrov na uro, medtem ko so ponoči, kot smo poročali, namerili najmočnejši sunek 84 kilometrov na uro. Visoka je zlasti njena povprečna hitrost, ki je bila ob 9. uri 63 kilometrov na uro in ob 10. uri 67 kilometrov na uro. Burja je, kot je znano, zelo sunkovit veter, pri čemer navadno v Tržaškem zalivu posamezni sunki dosegajo približno dvakratno povprečno hitrost. V omenjenem primeru se povprečna hitrost občutno bolj približuje hitrosti sunkov. Ravno povprečna hitrost burje pa je mnogokrat odločilna za povzročitev morebitnih posledic oz. škode. Najmočnejši sunki so namreč zelo kratkotrajni, ponavadi gre le za sekundo ali za desetinke sekunde. Njen pritisk pa je ob visoki povprečni hitrosti dolgotrajnejši in pritisk na objekte večji.

Tudi popoldne bo pihala zmerna do močna burja, jutri zjutraj bo še povečini zmerna do močna, jutri popoldne pa bo postopno slabela.

V soboto zjutraj bo šibka do zmerna, v soboto popoldne pa bo oslabela in ponehala.