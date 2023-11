Burna noč za gasilce in reševalce

Tržaški gasilci in reševalci so imeli v noči iz torka na sredo polne roke dela. V stanovanju na Drevoredu Campi Elisi je okrog 3.30 zgorela žimnica v stanovanju, kjer sta živela mati, sin in materina negovalka. Sin je poskusil sam pogasiti požar in ob tem utrpel poškodbe in zastrupitev. Vse tri stanovalce so prepeljali v bolnišnico za preglede in zdravljenje.

V Naselju Sv. Sergija sta se mati in hči zastrupili z ogljikovim monoksidom, reševalci so ju zato prepeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo. Podobno se je pripetilo osebi na Korošcih, ki so jo prepeljali na Katinaro na preglede.

V Istrski ulici pa je motorist povozil pešca med prečkanjem cestišča.