Nov 10-milijonski sklad za zagonske spodbude

Vsi tisti, ki imajo dobre ideje s področja inovativnih biomedicinskih sistemov in inovativnih terapij na področju personalizirane medicine, lahko računajo na nova sredstva. Sklad Cluster Scienze della vita je s finančno podporo Dežele FJK objavil javni razpis z naslovom Booster for life science FVG, preko katerega bo mogoče koristiti zagonsko spodbudo v višini desetih milijonov evrov. Razpisane spodbude bodo omogočile zagon izbranih tehnološko inovativnih podjetij ali raziskovalcev, ki razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Izbrani projekti bodo lahko računali na sredstva med 200 in 500 tisočaki.

Dežela FJK podpira inovacije

Podrobnosti novega razpisa so včeraj v Urban Centru predstavili menedžer sklada Cluster Science della vita FVG Stefano De Monte, generalni direktor tehnološkega pola Alto Adriatico Andrea Galvani Franco Scolari in deželna odbornica Alessia Rosolen. Slednja je spomnila, da so omenjenemu skladu v triletnem obdobju namenili kar 28,7 milijona evrov, namen njihovega produkta pa je spodbuditi mlada inovativno naravnana podjetja k realizaciji razvojnih potencialov in ekosistema, ki ga sestavljajo človeški kapital, podjetja in raziskave.

Odbornica je tudi spomnila, da so prvi razpis zaključili konec aprila, strokovna komisija pa se je odločila financirati enajst inovativnih projektov, ki bodo za svojo nadgradnjo lahko zaprosili dodatna sredstva.

