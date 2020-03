Čaj in kava za voznike Trieste Trasporti

Na cestah v času novega koronavirusa skoraj ni več nobenega, trdno pa vztrajajo vozniki mestnega prevoznika Trieste Trasporti. Nekateri zaposleni so si v znak solidarnosti zamislili, da bodo kolegom v teh težkih trenutkih ponudili ... vročo kavo in čaj.

Po čudežno (ali čudno?) praznih tržaških ulicah in trgih te dni mirno, a prizadevno pelje beli avtomobil, ki utrujene in izmozgane voznike razveseljuje z najbolj priljubljenima toplima napitkoma. Solidarnostna akcija poteka na pobudo športno-rekreacijskega krožka Cral in sindikatov, podpira pa jo vodstvo podjetja.