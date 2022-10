Čaka nas Okus(ni) vikend

V Trst se vrača OKÙS Trieste Food Lab, kulinarični in vinski kulturni dogodek, namenjen spoznavanju hrane iz različnih koncev Italije v kombinaciji z lokalnimi vini. Zaradi vse večjega zanimanja ljudi za trajnost, ponujajo organizatorji več izobraževalnih dogodkov, na katerih bodo obravnavali teme, kot so potrošniške in prehranjevalne navade, ekološka pridelava in pomen razvoja kmetijstva na podeželju. Cilj je spodbujati neposreden, etičen in zdrav odnos med mestom in podeželjem, med malimi obrtniki in potrošniki, ki jim je prihodnost našega planeta pri srcu. Prireditev, ki nastaja v tesnem sodelovanju med podjetniško mrežo Carso Kras in Slow Food Italija, bo potekala 15. in 16. oktobra. Program vključuje okroglo mizo, več strokovnih delavnic in obisk vinskih kleti.

»LAS Kras se skupaj s podjetniško mrežo Carso Kras in z drugimi partnerji tega pomembnega dogodka, že od nekdaj posveča vprašanjem, kot so okoljska trajnost, ponovna vzpostavitev odnosa med velikim mestom in okoliškimi vasmi, med malimi kmeti, ki delujejo med Krasom in Istro, ter končnim potrošnikom«, je prepričan predsednik agencije za razvoj LAS Kras David Pizziga. Druga izvedba OKÙS Trieste Food Lab jim tudi po zaslugi podpore Slow Food Italija ponovno omogoča, da izpeljejo več koristnih izobraževalnih trenutkov, da bi širši javnosti približali zdravo in trajnostno kmetijsko proizvodnjo, vse tiste nišne proizvode, ki jih je treba spodbujati in ovrednotiti, s posebnim poudarkom na lokalnem vinogradništvu.

Program festivala OKÙS je bogat in raznolik. Vse informacije so na voljo na spletnem portalu Trieste.Green.