Začenjajo se dela v arhivskih prostorih Narodnega doma pri Sv. Ivanu

Vpis v Enotni nacionalni register za tretji sektor Runts je bil še zadnji med pogoji za prepis lastništva Narodnega doma pri Sv. Ivanu z Dežele FJK na Fundacijo Narodni dom. Do tega koraka je uradno prišlo s sklepom dne 8. maja, je potrdila predsednica fundacije Lidia Glavina in v isti sapi dodala, da se seveda že pogovarjajo z Deželo FJK za naslednji, zelo pomemben korak.

»Nekaj administrativnih postopkov je treba še vmes rešiti,« je zaupala in napovedala, da se ravno na današnji dan v spodnjih, kletnih prostorih Narodnega doma začenjajo zaključna dela za prezračevanje, ki so temeljna za ureditev arhiva v Narodnem domu. Po oceni predsednice bi lahko ta dela trajala nekje do jeseni, se pravi do štiri mesece. Stroške zanje bo krila Dežela FJK, ki bo v tem sklopu morala poskrbeti tudi za vse ostalo, kar še manjka, kar ni zaključeno ali je treba popraviti, je potrdila. Dela niso k sreči vezana na časovnico prenosa lastništva.

»Naslednji korak je nato dogovor z Deželo FJK za podpis administrativnega dokumenta oz. zapisnika o prevzemu lastništva,« je strnila dogajanje in napovedala, da bo še pred tem zasedal upravni odbor. »Želim si, da bi bilo vse to rešeno še pred poletnimi počitnicami, vsakič pa se pojavi kaj novega. Skratka, daleč najbolj pomembno je to, da bo vse narejeno kakor je treba, saj gre za premoženje zelo velike vrednosti,« je opozorila.