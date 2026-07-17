Ker ni bilo dovolj prostora, so na izkaznici Briščiki postali »Bri«

Prejela je novo elektronsko osebno izkaznico, ki je bila, tako kot prejšnja, dvojezična. Opazila pa je, da za razliko od papirnate izkaznice je na elektronski nepravilno oziroma nepopolno izpisan naslov njenega stalnega prebivališča. Na dokumentu namreč piše: »Frazione Borgo Grotta Gigante - Bri«, medtem ko bi moralo seveda biti slovensko ime zapisano v celoti: Briščiki.

»Napako sem takoj javila matičnemu uradu Občine Zgonik in zaprosila za ponovno, brezplačno izdajo dokumenta s pravilno navedenim naslovom,« je za Primorski dnevnik včeraj povedala Katrin Štoka, potem ko je isto jutro na dom prejela sporno izkaznico.

Z občine so ji neuradno pojasnili, da je razlog za napako omejeno število znakov, ki jih je mogoče natisniti na elektronsko osebno izkaznico, celoten naslov v slovenščini pa naj bi bil zabeležen v elektronskem čipu dokumenta. Štoke pojasnilo pa ni prepričalo, saj meni, da ne gre le za tehnično pomanjkljivost, temveč za vprašanje spoštovanja slovenske narodne skupnosti v Italiji in njenih krajevnih imen.

Ministrstvo za notranje zadeve je pred približno dvema letoma določilo, da pred ime vasi na osebnih izkaznicah doda zapis »naselje« (»frazione«, kot je zapisano na izkaznici Štoke) oziroma »kraj« (»località«), zgleda pa, da to povzroča težave, ko je ime vasi zelo dolgo, je pojasnila zgoniška županja Monica Hrovatin. Dodala je še, da osebne izkaznice izdaja ministrstvo za notranje zadeve in pristavila, da bodo na občini težavo skušali rešiti.